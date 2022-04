Le Bayern Munich en sursis ! L'ogre allemand a été bousculé 1-0 chez le Petit Poucet Villarreal mercredi, en quart de finale aller de Ligue des champions, et doit absolument se ressaisir mardi (21h00) à l'Allianz Arena pour espérer rallier le dernier carré.



Le "Rekordmeister" allemand a posé un genou à terre dès la 8e minute, quand Arnaut Danjuma a dévié une frappe de Dani Parejo dans les cages de Manuel Neuer, impuissant. Un but qui a ébranlé la sérénité des Munichois, désormais obligés de marquer chez eux pour se qualifier.



Méconnaissables dans l'hostile stade Ceramica, les sextuples vainqueurs de la C1 n'ont cadré leur première frappe qu'à la 66e minute, alors qu'ils venaient de faire trembler huit fois les filets en championnat.



Résultat: les Allemands sont aux portes d'une nouvelle élimination en quart de C1, un an après avoir été sortis à ce stade par le Paris SG.



Le Bayern voit ainsi sa belle série de 25 matches de C1 consécutifs sans défaite à l'extérieur s'arrêter face au sorcier Unai Emery. La dernière fois, c'était en septembre 2017, quand le technicien basque, à la tête du Paris SG (3-0), avait provoqué le limogeage de Carlo Ancelotti dans la nuit.



Plus que le résultat, encore largement rattrapable, c'est plutôt la manière qui a de quoi inquiéter Julian Nagelsmann.



Le Bayern sous l'eau



Ses hommes ont croulé sous les menaces des joueurs d'Emery, invités surprise de ces quarts et totalement décomplexés, un an après avoir remporté la Ligue Europa contre Manchester United.



Juste avant la pause (41e), Francis Coquelin a cru doubler la mise: son centre raté du gauche a fini dans le petit filet allemand, mais l'arbitre a annulé le but avec l'aide de la vidéo pour une position de hors-jeu préalable.



Et au retour des vestiaires, le "Sous-marin jaune" n'a cessé d'affoler Neuer, avec trois occasions pour Gerard Moreno: à la 53e, sa frappe lointaine du gauche s'est écrasée sur la base du poteau gauche. A la 57e, sa reprise a été contrée par Alphonso Davies. A la 62e, son lob consécutif à une erreur de relance de Neuer n'a pas trouvé le cadre, de peu.



C'est à ce moment que des "Si, se puede !" (Oui, on peut le faire !", en espagnol), ont commencé à descendre des tribunes.



Au milieu de ces vagues jaunes, le Bayern a bien tenté sa chance. A la 50e, la frappe du droit de Serge Gnabry est passée devant tout le monde avant de raser le poteau, alertant une première fois Geronimo Rulli. Et à la 66e, le portier argentin a capté sans problème la première frappe cadrée des Bavarois, signée Davies.



Danjuma, héros atypique



L'histoire est belle pour le jeune buteur international néerlandais de 25 ans: il y a un an, Danjuma évoluait encore à Bournemouth, en D2 anglaise. Transféré sur la côte valencienne pour 23,5 M d'EUR l'été dernier, il a déjà marqué six buts en C1, devenant en neuf matches le meilleur buteur de l'histoire de Villarreal en C1.



"C'est un attaquant très dangereux, très rapide avec de bons déplacements", se méfiait déjà Nagelsmann mardi en conférence de presse.



De quoi faire remonter le doux souvenir de l'épopée de 2006 pour le "Sous-marin jaune": Villarreal, novice en Ligue des champions, s'était alors hissé jusqu'en demi-finales, porté par Diego Forlan et Juan Roman Riquelme, avant d'échouer sur un penalty manqué par ce dernier à la dernière minute du match retour contre Arsenal.



Mardi prochain, ce sera aux Bavarois de jouer les fossoyeurs, pour éviter de commencer à s'enterrer eux-mêmes.