Lionel Messi fait DANSER la défense de Naples et inscrit un but exceptionnel (vidéo)

Lionel Messi a inscrit ce samedi soir le troisième but de sa saison en Ligue des Champions. Et quel but ! L'Argentin a offert un récital, résistant aux interventions défensives avant de tromper le portier napolitain.

Messi hérite d'abord du ballon à l'entrée de la surface. Il va alors éliminer, par ses dribbles, deux adversaires. Accroché, il tombe mais se bat pour conserver le ballon. Ce qu'il parvient à faire. Il envoie ensuite une frappe, déviée par le gardien mais qui termine dans le filet latéral. 2-0 avant la demi-heure et un but de classe mondiale de la part de la pépite argentine !