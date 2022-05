Liverpool - Real Madrid : un match, une finale et des histoires!

C’est un jour de finale. La promesse d’une soirée exaltante et peut être épique. Le duel de cette 67ème édition de la C1 met au prise deux institutions du football européen. L'apothéose de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid est à vivre en direct sur RTL TVi, dès 20h30.

En début de saison, aurait-on pu rêver d’une meilleure affiche? Difficile de faire mieux c’est vrai. Je me souviens du sentiment qui m’animait lorsqu’un soir de mai 2018, le Real Madrid l’emportait 3-1 en finale de Ligue des champions face à Liverpool. Le genre de scénario qui nous laisse sur notre faim avec Mohamed Salah qui, victime de la malice de Sergio Ramos, est plaqué au sol tel un judoka. Quatre ans après, on a la chance de pouvoir revivre cette finale ratée dans un contexte tout aussi passionnant.

Le Real Madrid fort de son titre en Liga acquis 3 semaines avant la fin du championnat, a pu se reposer, faire tourner et ainsi protéger son effectif d’éventuelles blessures de dernière minute. Chose que n’a pas pu faire Liverpool qui était pris dans une lutte pour le titre acharnée (mais perdue) contre City en Premier League. Résultat des comptes: plusieurs de ses éléments importants ont joué avec leur limite physique. En effet, Van Dijk et Fabinho reviennent de soucis aux ischios et Salah a dû être sorti lors de la finale de la FA cup en se plaignant des adducteurs. La bonne nouvelle pour les Anglais est que tous ses cadres semblent être remis pour la finale, la seule interrogation qui subsiste porte sur Thiago Alcantara qui est lui aussi sorti sur blessure lors du dernier match de championnat de la saison contre Wolverhampton.

Le titre de champion d'Espagne étant déjà acquis pour les merengues, c'était dans les coulisses qu'il fallait regarder pour voir de l'action. C'est évidemment la non-arrivée de Kylian Mbappe qui a monopolisé toute l’attention. Elle donne même cette curieuse impression que si le Real s'incline en finale, il aura tout perdu en quelques jours. Mais Liverpool qui, il y a une semaine pouvait encore postuler pour un quadruplé historique, n'est pas à l'abri de cette même impression amère: le championnat envolé, que pourra-t-on retenir de la saison des Reds en cas de défaite à Paris? Deux coupes nationales (FA cup et EFL cup) dans l'escarcelle parait un bilan relativement maigre lorsque jusqu'au bout ils pouvaient revendiquer la Premier League et la coupe aux grandes oreilles. Toutes ces réflexions pour se rendre compte des différents enjeux qui planent au-dessus de ce match et du véritable spectacle qui nous attend samedi soir!

Frédéric Gounongbe, consultant RTL Sport.