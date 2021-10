Soirée tranquille pour Thibaut Courtois: le Real Madrid déroule contre le Shakhtar Donetsk

Le Real Madrid s'est replacé dans la course à la première place du groupe D en écrasant le Shakhtar Donetsk à l'extérieur (5-0) mardi lors de la 3e journée de Ligue des champions.



Emmenés par les performances remarquables de Vinicius Junior et de Benzema, les hommes de Carlo Ancelotti remontent à la deuxième place, à égalité de points (6) avec le Sheriff Tiraspol, battu par l'Inter Milan (3-1).

Dominateurs dans l'ensemble de la rencontre (23 tirs, 10 cadrés), les Madrilènes ont dû patienter peu avant la mi-temps pour être récompensés. Sur une longue passe de Lucas Vazquez à destination de Karim Benzema, le capitaine du Shakhtar Sergiy Krystov a trompé son propre gardien (37e).



Les Merengue ont ensuite déroulé dans le deuxième acte. Luka Modric a délivré une superbe passe pour Vinicius JR (51e), l'un des hommes de la rencontre.



A peine cinq minutes après son ouverture du score, le Brésilien a cette fois-ci compté sur son talent pour se jouer de la défense ukrainienne et permettre au Real de prendre le large (56e), avant de délivrer une passe décisive pour Rodrygo (64e).



A plusieurs reprises, Karim Benzema a manqué de peu d'alourdir la marque. l'attaquant français a finalement été récompensé en fin de rencontre pour clore la soirée parfaite espagnole (91e) et inscrire son 290e but sous le maillot madrilène.



De son côté, le Shakhtar, dernier du groupe, a créé trop peu de danger pour espérer un exploit. Avec un point pris en trois rencontres, la qualification semble compromise.