Un hommage inattendu: Michel Polnareff salue la magnifique prestation de Thibaut Courtois (photo)

Depuis hier (samedi) soir, Thibaut Courtois est probablement la personne qui reçoit le plus de messages et d'hommages en Europe. Le Diable Rouge a illuminé la finale de la Ligue des Champions avec son talent et a récolté une pluie de compliments de la part des plus grands joueurs.

Parmi les personnalités qui lui ont rendu hommage, le chanteur Michel Polnareff ! L'interprète de "Lettre à la France" était devant sa télévision samedi soir pour regarder la finale.

Comme les autres amateurs de football, il a été subjugué par la prestation du Diable Rouge qui a offert pratiquement à lui tout seul la Ligue des Champions à son équipe avec ses arrêts. À la fin du match, Polnareff a tweeté de manière simple et efficace : "Thibaut Courtois 1 - Liverpool 0".