Leonardo Bonucci met fin à sa carrière de footballeur professionnel

Bonucci a joué la plus grande partie de sa carrière à la Juventus, de 2010 à 2017 et de 2018 à 2023. Il a porté le maillot bianconero à 502 reprises (37 buts, 10 assists), remportant au passage 8 titres de champion d'Italie, 4 Coupes d'Italie et 5 Supercoupes. Il compte un titre et une coupe supplémentaire à son palmarès, avec son club formateur de l'Inter en tout début de carrière.

Leonardo Bonucci a également joué à Trévise, à Pise, au Genoa et à l'AC Milan. Après la Juventus, il a joué une demi-saison à l'Union Berlin avant de faire ses valises pour la Turquie et Fenerbahçe au début de l'année 2024. Avec le Fener', le défenseur central a encore une chance mathématique de remporter le titre lors de la dernière journée de championnat.