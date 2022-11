Les Belges à l'étranger - Arsenal, avec Lokonga, et le PSV, avec Bakayoko buteur, ont gagné

(Belga) Albert Sambi Lokonga était titulaire lors de la victoire 1-0 d'Arsenal face au FC Zurich arbitré par Erik Lambrecht lors de la sixième et dernière journée du Groupe A de l'Europa League. Les Gunners, qui se sont imposés grâce à un but de Kieran Tierney (17e), terminent premiers avec 15 points, deux de plus que le PSV. Le Bodo Glimt (4 points, 3e) et le FC Zurich (3 points, 4e) suivent à grande distance.

Dans le même temps, le PSV est allé s'imposer 1-2 à Bodo Glimt avec un but de Johan Bakayoko, qui a joué tout le match (52e, 0-2). Le club d'Eindhoven avait ouvert la marque sur un autogoal de Sampsted (36e, 0-1) alors que Zugelj a réduit l'écart pour les visités (90e+3, 1-2). Yorbe Vertessen est monté au jeu (70e). Dans le Groupe B, Fenerbahçe a assuré sa première place (14 points) en allant s'imposer 0-2 face au Dynamo Kiev dans un duel disputé au stade MKS de Cracovie, en Pologne. Titulaire Michy Batshuayi a été remplacé (64e) alors que le score était acquis depuis belle lurette grâce à Arda Guler (e23e) et Willian Arao (45e+2). Malgré son partage 1-1 face à l'AEK Larnaca, Rennes termine deuxième avec 12 points. Larnaca (5 points, 3e) et le Dynamo Kiev (1 point) étaient déjà conscients de leur sort. Chez les Bretons, Jérémy Doku a fait son apparition sur la pelouse à la 56e alors qu'Arthur Thete est resté sur le banc. (Belga)