Les Belges à l'étranger - Denayer et Al-Ahli Dubai restent au contact de la tête avec une victoire contre Al-Ain

(Belga) Samedi soir, Al-Ahli Dubai s'est imposé à l'occasion de la 8e journée du championnat des Émirats arabes unis contre Al-Ain, 2-1. L'équipe de Jason Denayer, titulaire, recolle ainsi à la première place occupée par Al Sharjah.

La rencontre avait mal commencé pour Denayer et ses coéquipiers, qui ont concédé l'ouverture du score d'un but contre son camp de Marzooq (10e). Khribin a remis les équipes à égalité avant le repos (44e), et Ganiev a finalement assuré les trois points à Al-Ahli Dubai avec un but à un quart d'heure du terme (75e). Jason Denayer a disputé toute la rencontre. Khribin a été exclu en fin de rencontre pour une deuxième carte jaune (90e+5). Au classement, Al-Ahli compte désormais 16 points, soit autant qu'Al Sharjah, qui est en tête avec un match de moins. Al-Ain recule à la 7e place avec 13 points. (Belga)