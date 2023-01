Les Belges à l'étranger - Facile victoire de l'Atlético avec Witsel et Carrasco, doublé de Dimata avec Nimègue

(Belga) Il a fallu moins d'une demi-heure à l'Atletico Madrid pour assurer sa victoire 3-0 face à Valladolid lors de la 18e journée de la Liga. Chez les vainqueurs, Axel Witsel a joué toute la rencontre dans l'axe de la défense et Yannick Carrasco est monté au jeu à la 56e à la place d'Antoine Griezmann. L'international français s'est mis en évidence en ayant un pied dans les buts de Morata (18e) et de Hermoso (28e) et forcément le sien (23e). Au classement, l'Atetico occupe la quatrième place avec 31 points.

Aux Pays-Bas, Landry Dimata a passé une bonne soirée avec le NEC contre le FC Emmen, le 16e du classement. Auteur de deux buts en première mi-temps (12e, 35e), l'ancien attaquant d'Anderlecht et d'Ostende a eu une part cruciale dans la victoire 3-1 de son équipe. A Emmen, le jeune arrière droit Mohamed Bouchouari a joué l'intégralité de la rencontre. Le club de Nimègue se hisse en neuvième (22 points) et Emmen est seizième (12 points). En France, Reims s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France après sa victoire 0-3 contre Les Herbiers avec des buts de Folarin Balogun (37e), Alexis Flips (64e) et Martin Adeline (87e). Thomas Foket a joué toute la rencontre et Maxime Busi a été remplacé à la 66e minute pour l'équipe entraînée par Will Still. Toulouse a également validé son ticket pour les huitièmes de finale en s'imposant 2-0 contre Ajaccio grâce à des réalisations de Zakaria Aboukhlal (66e) et Rafael Ratao (69e). Brecht Dejaegere a été remplacé à la 62e minute pour le TéFéCé. (Belga)