Les Belges à l'étranger - Leander Dendoncker, d'abord buteur puis passeur, manque un tir au but contre Tottenham

Plusieurs matchs du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise avaient lieu ce mercredi soir. Leander Dendoncker s'est illustré en marquant contre Tottenham, mais les Wolves se sont malgré tout inclinés sur leur pelouse (2-2, 2-3 t.a.b.). Arsenal, Brighton, Leicester et Chelsea ont également validé leur ticket pour le prochain tour.

Sur le banc lors des trois dernières rencontres de championnat, Leander Dendoncker a donné raison à son entraîneur de le titulariser face à Tottenham en trouvant le chemin des filets à la 38e minute de jeu. L'ancien Anderlechtois était à la bonne place pour reprendre un corner de la tête au point de pénalty et réduire le score à 1-2. Il a ensuite servi son coéquipier Daniel Podence, qui ramenait les deux équipes à égalité peu avant l'heure de jeu (58e). Le score n'évoluait plus et les deux équipes allaient se départager aux tirs au but. Un exercice où le Belge allait se montrer maladroit, tout comme ses coéquipiers Ruben Neves et Conor Coady. Opposé à l'AFC Wimbledon, club de League One (D3), Arsenal, avec Albert Sambi Lokonga au coup d'envoi, a continué dans sa spirale positive en prenant le meilleur à domicile sur son adversaire sur le score de 3-0. Lokonga a disputé l'entièreté de la rencontre. Avec Youri Tielemans une nouvelle fois titulaire et Timothy Castagne sur le banc, Leicester se déplaçait du côté de Millwall, pensionnaire de Championship (2e division). Les Foxes ont assuré leur qualification en s'imposant 0-2 grâce à Ademola Lookman (50e) et Kelechi Iheanacho (88e). Présent sur le banc pour la première fois de la saison, Romelu Lukaku a assisté à l'ouverture du score des siens contre Aston Villa. Timo Werner s'est occupé d'alimenter le marquoir en l'absence du Diable Rouge à la 54e minute de jeu. Une avance de courte durée, puisque Cameron Archer ramenait les deux équipes à égalité dix minutes plus tard. Big Rom est entré en jeu à la 76e minute de jeu, mais n'a pas su trouver l'ouverture. Les deux équipes filaient aux tirs au but. Lukaku ne tremblait pas et transformait son essai, contrairement à Ashley Young et Marvelous Nakamba du côté d'Aston Villa. Seul Benjamin Chilwell manquait son envoi pour les Blues qui l'emportaient 4-3. De son côté, Brighton, actuel 4e de Premier League recevait également un pensionnaire de Championship, le club gallois de Swansea. Sans Leandro Trossard, absent de la feuille de match, Brighton s'est imposé 2-0 grâce à un doublé d'Aaron Connolly (33e, 38e).