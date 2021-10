Les Belges à l'étranger - Origi buteur avec Liverpool, Manchester City et De Bruyne éliminés, le Real Madrid cale

(Belga) Les terrains européens ont livré des résultats mitigés pour les Belges, mercredi soir. Divock Origi a néanmoins connu une soirée réussie, avec un but pour Liverpool qui s'est qualifié face à Preston en Coupe de la Ligue anglaise sur le score de 0-2.

En Angleterre, Liverpool et Divock Origi, titulaire, se déplaçaient à Preston, pensionnaire de Championship. Les Reds ont remporté une victoire logique, 0-2, qui leur permet d'accéder aux quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Divock Origi s'est illustré en inscrivant d'un geste acrobatique le 2e but à la 84e minute, après l'ouverture du score de Minamino (62e). Il est ensuite resté sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final. Kevin De Bruyne n'a pas connu la même réussite, puisque Manchester City s'est incliné aux tirs au but face à West Ham, 5-3. Après 90 minutes sans but, Foden a manqué le premier tir au but des Cityzens qui a finalement causé la défaite des siens. Kevin De Bruyne, qui était titulaire, a été remplacé à la 83e minute par Grealish. Leicester a empoché sa qualification aux tirs au but contre Brighton, après que le temps réglementaire s'est terminé sur le score de 2-2. Aucun Belge n'a foulé la pelouse, malgré la présence de Castagne sur le banc des Foxes et celle de Tsongui à Brighton. Tielemans (Leicester) et Trossard (Brighton) étaient absents de la feuille de match. En Allemagne, Stuttgart, avec Orel Mangala titulaire au coeur de l'entrejeu, s'est incliné face à Cologne, 0-2, en 16es de finale de la Coupe d'Allemagne. Le Belge de 23 ans a disputé toute la rencontre décidée par un doublé de Modeste (72e et 77e). En Espagne, le Real Madrid affrontait Osasuna dans le cadre de la 11e journée de championnat. Le match s'est soldé par un score nul, 0-0. Eden Hazard était sur le banc en début de rencontre mais est monté au jeu à la 69e minute à la place d'Asensio. Courtois était quant à lui titulaire entre les poteaux madrilènes, enregistrant sa 3e clean sheet de la saison en championnat. (Belga)