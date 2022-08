Les Belges à l'étranger - Remontés par Blackpool, Kompany et Burnley ne prennent qu'un point

(Belga) Vincent Kompany et Burnley ont connu un quatrième match sans victoire, samedi, lors de la cinquième journée de Championship disputée face à Blackpool, 3-3.

Les Clarets ont pourtant pris le dessus en début de rencontre grâce à Brownhill (1-0, 3e) et Tella (2-0, 11e). Le but de Corbeanu pour les visiteurs (2-1, 21e), a été succédé d'une nouvelle réalisation de Tella (3-1, 33e). Aux commandes au repos, les hommes de Kompany ont néanmoins laissé les 3 points s'échapper en deux minutes, à la suite des buts de Lavery (3-2, 74e) et Yates (3-3, 76e). Maatsen pour les locaux et Carey pour les visiteurs ont tous les deux été exclus (85e), mais le score n'a plus évolué. Samuel Bastien (72e) et Manuel Benson (90e) ont tous les deux fait leur entrée en jeu en cours de rencontre après avoir débuté sur le banc. Après une victoire lors de la 1re journée, Burnley n'a pas gagné lors des 4 dernières journées (trois partages, une défaite) et est désormais 15e du classement de Championship avec 6 points. (Belga)