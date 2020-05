Les Belges à l'étranger - Sebastiaan Bornauw et Cologne arrachent le partage à domicile face à Düsseldorf

(Belga) Sebastiaan Bornauw était titulaire dans l'axe de la défense du FC Cologne dimanche en fin de journée en conclusion de la 27e journée de Bundesliga jouée à huis clos. L'ancien Anderlechtois et ses équipiers accueillaient le Fortuna Düsseldorf, 16e au classement et actuel barragiste. Les deux équipes se sont quittées dos à dos après un retour dans les derrières minutes du 1.FCK. Cologne est 10e du classement (34 pts) alors que Düsseldorf reste 16e (24 pts) à 3 points de Mayence premier club sauvé.

Le Fortuna a trouvé l'ouverture peu avant la pause via son attaquant de pointe Karaman dont le tir dans la surface était détourné par Leistner (41e, 0-1). Au retour sur le terrain, Cologne a manqué deux occasions en or d'égaliser. A la 58e minute. Uth, après avoir effacé le gardien adversaire, expédiait le ballon sur le poteau. Dans la minute suivante, le même Uth voyait son penalty accordé pour une faute de Thommy repoussé par Kastenmeier. Pire, deux minutes plus tard Thommy doublait l'avance de Düsseldorf. Le Fortuna pensait bien réaliser la bonne opération mais c'était sans compter sur la fin de partie de la formation locale. Modeste, la tête à la 88e, et Cordoba, d'une autre reprise de la tête, à la 90e+1, arrachaient un partage qui n'arrange pas les visiteurs. (Belga)