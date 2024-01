Liège veut obtenir des réparations financières à la suite du report de son match samedi

Sans réclamer de forfait, le directeur général Pierre François a expliqué que le club tenterait d'obtenir "la réparation des préjudices subis par le club (frais de mise au vert et frais de car) et par les clubs officiels de supporters (frais de cars)", en plus de mettre "en évidence les graves manquements au niveau des inspections préalables par le département arbitrage et leurs répercussions sur les décisions du Manager du Calendrier."