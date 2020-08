Ligue des champions - Le RB Leipzig bat l'Atletico Madrid et rejoint le PSG en demi-finales

(Belga) Le RB Leipzig s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en battant l'Atletico Madrid et Yannick Carrasco 2-1 en quart de finale, jeudi à huis clos au stade José Alvalade de Lisbonne, au Portugal. En demi-finales, Leipzig affrontera le 18 août le PSG, qui a éliminé l'Atalanta Bergame 2-1 mercredi.

Olmo a placé Leipzig aux commandes en trouvant le chemin des filets à la 51e minute. Joao Felix a égalisé sur penalty à la 71e minute et Adams a qualifié le club allemand grâce à son but planté à la 88e minute. Les deux derniers quarts de finale du 'Final 8' de la C1 opposeront le FC Barcelone au Bayern Munich le 14 août et Manchester City à Lyon le 15 août. La finale aura lieu le 23 août à Lisbonne.