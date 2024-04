C1: Dortmund sort l'Atlético au terme d'un match complètement fou

L'euphorie en première période, la désillusion au début du second acte et la folie pendant deux minutes et demie: les 81.365 spectateurs du Westfalenstadion sont passés mardi soir par toutes les émotions.

Les plus anciens d'entre eux ont dû se rappeler le quart de finale en 2013 contre Malaga au cours duquel Dortmund avait arraché sa place dans le dernier carré grâce à deux buts dans le temps additionnel de Marco Reus, encore présent mercredi, et Felipe Santana.

Les Jaunes et Noirs, privés de leur buteur à l'aller Sébastien Haller, étaient obligés de remonter un but de retard après de grosses erreurs défensives à Madrid de Ian Maatsen et du duo défensif Mats Hummels/Nico Schlotterbeck.

Les coéquipiers d'Emre Can se sont montrés les premiers dangereux devant le but de Jan Oblak, dès la 3e minute. Sur une passe de Julian Brandt, Karim Adeyemi est parvenu à servir Marcel Sabitzer seul à sept mètres, mais l'international autrichien a contrôlé la balle et permis le retour in extremis de César Azpilicueta.

- 150 secondes de folie -