C1: le Bayern rêve de revoir Wembley avec une demi-finale "20 étoiles" contre le Real

Après quatre années d'absence, le Bayern Munich retrouve mardi (21h00) le dernier carré de la Ligue des champions avec une demi-finale "20 étoiles" contre le Real Madrid, et entretient son rêve de revoir Wembley en finale, comme lors du triomphe de 2013. En entrant mardi soir sur la pelouse de l'Allianz Arena (où se déroulera la finale de l'édition 2025), ce sont deux des plus beaux palmarès du football européen qui vont s'affronter, avec des étoiles plein les yeux et sur les maillots: 14 pour le Real Madrid, détenteur du record, et 6 pour le Bayern, troisième club le plus titré en C1.

En prenant en compte l'édition 2024, le Bayern et le Real auront joué 29 des 69 finales (11 pour les Allemands et 17 pour les Espagnols pour l'instant). Et les deux clubs se sont affrontés à 26 reprises, quasiment toujours en phase à élimination directe, mais bizarrement jamais en finale sur terrain neutre. "On a à coup sûr notre chance. Je ne veux pas sortir la traditionnelle phrase +C'est du 50/50+, mais c'est du 50/50", a malicieusement glissé le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, après la victoire samedi des Munichois contre Francfort dans un match de championnat sans enjeu. Car l'Europe reste l'unique opportunité de décrocher un trophée cette saison pour le Bayern, dépossédé du titre national pour la première fois depuis 2013 par le Bayer Leverkusen, alors que la Coupe d'Allemagne n'est plus d'actualité depuis l'automne (sorti en seizièmes par Sarrebruck, pensionnaire de 3e division).

- Retour du FC Hollywood - Sur le terrain, le Bayern a préparé cette première manche contre le Real Madrid avec deux succès en Bundesliga, un à Berlin contre l'Union (5-1) et un à domicile contre Francfort (2-1). En coulisses, pour aborder ces "dix jours incroyablement importants", pour reprendre les mots de Thomas Tuchel, le Bayern s'est offert une polémique dans le pur style du FC Hollywood, son surnom par le passé pour les caprices de ses stars.