C1: l'Atlético et Griezmann sortent l'Inter aux tirs aux but et retrouvent les quarts

Héroïque, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann a créé l'exploit mercredi en éliminant l'Inter Milan, vice-championne d'Europe, aux tirs au but (2-1 a.p 3 t.a.b à 2) au terme d'une superbe bataille dans un Metropolitano en feu, et décroche le dernier billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Battu 1-0 à l'aller et mené au score, l'Atlético a signé une prestation de très haut niveau pour arracher la prolongation (2-1) avant de s'imposer trois tirs au but à deux grâce à deux parades de son gardien slovène Jan Oblak devant Alexis Sanchez et Davy Klaassen et un raté de Lautaro Martinez.