C1: Manchester City, plein phare avant un tunnel de sommets

Les champions d'Angleterre et d'Europe en titre affirment haut et fort adorer les fins de saison, là où les palmarès se font et où les espoirs se défont, un discours volontariste où la peur du vide n'a pas sa place.

Manchester City va devoir répondre par des actes lors du mois à venir, sûrement le plus relevé au regard du calendrier extrêmement compliqué qui l'attend.

Après la réception des Danois de Copenhague, qu'ils ont battus 3-1 en huitième de finale aller de C1, les Skyblues vont défier l'actuel leader de Premier League, Liverpool, à Anfield dimanche puis accueillir Newcastle le week-end suivant pour une place en demi-finale de Coupe d'Angleterre, dont ils sont tenants du titre.