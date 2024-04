Ligue des champions: Ancelotti reprend la main dans son duel contre Guardiola

Au bout du bout d'une rencontre tactique, à défaut d'être étincelante comme l'avait été l'aller, c'est le Real du "Mister" qui a battu le City de "Pep" aux tirs au but.

Dans la partie d'échecs que sont livrée Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, les entraîneurs de City et du Real en quart de finale retour de Ligue des champions, c'est l'Italien qui a fini par mettre "mat" l'Espagnol, gardant ainsi la main sur son disciple désigné.

Pep Guardiola non plus n'a rien inventé pour tenter de remporter la belle des belles face au Real Madrid, croisé à deux reprises en phase finale, lors de deux dernières éditions de la Ligue des champions.

Il est resté fidèle à la tactique qui sied le mieux à son équipe: une défense compacte, pratiquement insubmersible au service de flèches offensives, Vinicius et Rodrygo, capables d'exploiter les moindres miettes laissées par leurs adversaires.

Le tempétueux Catalan, intenable comme à son habitude, quand son homologue italien restait impassible quel que soit l'intensité de la rencontre, a demandé à ses joueurs d'accaparer le ballon, d'exercer sur le Real un pressing incessant et de multiplier ainsi les assauts sur le but d'Andriy Lunin, le gardien ukrainien de Madrid, remplaçant de Thibault Courtois blessé de longue durée.

-Guardiola se fracasse sur la défense madrilène-

Longtemps, le plan établi par Guardiola s'est fracassé sur la défense déployée par Ancelotti, De Bruyne, Grealish, Foden et Haaland à plus forte raison, ne parvenant jamais à prendre le dessus sur Rüdiger, Nacho et consort.