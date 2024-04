Ligue des champions: Vitinha, chef d'orchestre du PSG

Doué techniquement, vif dans les remontées de balles, et adroit devant le but notamment grâce à ses frappes depuis l'extérieur de la surface, c'est finalement Vitinha qui est devenu le joueur clé du milieu, montant en puissance depuis le début d'année 2024, appuyé par le "titi" Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz.

Cette saison, toutes compétitions confondues, il en est à 5 passes décisives et 9 buts, dont une puissante et précise frappe lors du quart de finale retour contre le FC Barcelone (4-1).

Le natif de Santo Tirso a désormais un rôle bien plus offensif dans un système - hybride et très mouvant - en 4-3-3, et donne l'impression de jouer totalement libéré: son attitude sur le terrain a largement évolué, avec plus de prises de risques et d'initiatives, plus concentrée sur la création et la circulation du ballon. Il excelle à lancer les fusées du trio d'attaque Mbappé-Dembélé-Barcola, à l'image de son avant-dernière passe décisive pour l'ancien Lyonnais à Barcelone.

Du haut de son mètre 72, Vitinha, sous contrat jusqu'en 2027, est "un joueur parfait pour un entraîneur de mon style, il ne perd pas de ballons, il fixe, joue entre les lignes, il tire, il passe. De lui, j'attends ça et plus", a lancé Luis Enrique après la victoire à Marseille (2-0), où Vitinha a été buteur. Tout en estimant que son joueur avait une "marge de progression" et qu'il pouvait tout à fait jouer "en 6 mais aussi en 8", dans un rôle de relayeur.

Cette polyvalence est une qualité fortement recommandée et appréciée par l'ancien sélectionneur de l'Espagne. Pour preuve, il est le deuxième joueur de champ le plus utilisé (3.109 minutes) par Luis Enrique.

"Il est complet avec et sans ballon. Il sait occuper les espaces par rapport à ses coéquipiers", selon l'Espagnol, et c'est "un joueur avec une énergie illimitée".

Son réveil et éclosion cette saison est également lié en partie au repositionnement de Kylian Mbappé dans un rôle axial, ce qui a permis à l'ancien joueur du FC Porto de s'épanouir davantage dans un registre plus naturel pour lui.

En position de numéro 6, le métronome du PSG, également utile à la récupération et dans la conservation du ballon face au pressing, est devenu essentiel à l'équilibre du jeu parisien et symbolise la progression de l'équipe depuis plusieurs semaines.

Au point qu'en comparaison d'autres milieux européens, sa valeur marchande de 45 millions d'euros, estimée par le site spécialisé Transfermarkt, pourraît être réévaluée.