Ligue des champions féminine: Lyon s'amuse contre Benfica 4-1 et file en demi-finale

A l'aller, l'OL avait déjà gagné 2-1 et Cascarino avait déjà été déterminante en égalisant à 1-1 alors que les Lyonnaises étaient menées à la mi-temps.

Deux doublés de Delphine Cascarino et Kadidiatou Diani ont permis à Lyon de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions féminine en battant 4 à 1 Benfica Lisbonne, mercredi au Groupama stadium en match retour des quarts de finale.

Au retour des vestiaires, les remplacements de Le Sommer et Sara Däbritz par Melchie Dumornay et Damarris Egurolla ont dynamisé le jeu de l'OL et Cascarino a porté le score à 2-1 d'un tir lointain qui a surpris Pauels (51).

L'internationale, de retour depuis quelques semaines d'une rupture du ligament croisé antérieur d'un genou qui l'avait privée du Mondial 2023 l'été dernier, mais qui espère être sélectionnée pour les Jeux Olympiques avec l'équipe de France, a pu laisser sa place à Vicky Becho à la 76e minute.

Mais hormis le doublé de Delphine Cascarino, l'OL a de nouveau péché par son manque d'efficacité offensive malgré deux autres buts signés Kadidiatou Diani dans le temps additionnel (90+1, 90+5).