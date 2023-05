"Je suis Madridista": le président du championnat espagnol s'attire les foudres des fans

"Je suis un Madridista mais pas un Florentinista" a-t-il d'abord affirmé, en référence à Florentino Pérez, le président du Real avec qui les relations sont tendues depuis le projet de Super League. Avant de poursuivre :"C'était un grand match, ce qui était attendu. La performance du Real Madrid dans les matchs nuls a été très bonne ces derniers temps et je vais avec le Real Madrid."

Une telle déclaration fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, notamment de la part des fans des clubs espagnols concurrents... Surtout ceux du Barça.

"Ça étonne qui, franchement ?", "quel clown", "le président de la ligue est fan du Real , voici la plus grande preuve de corruption au 21ème siècle" ou encore "[Il ne] se cache même plus". Pendant ce temps, d'autres supporters prennent du recul et se montrent compréhensifs après une telle déclaration :"Il reste que le Real [en Ligue des Champions] dans tous les cas donc logique qu’il soit pour eux, c’est une équipe de liga", "Y a quoi de choquant dans le fait de supporter un club ?"

Ces paroles risquent fortement de retomber sur Javier Tebas la prochaine fois que le Real bénéficie d'une quelconque décision arbitrale en Liga...