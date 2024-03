Ligue des champions: le Real Madrid se fait peur contre Leipzig mais se qualifie pour les quarts

Accroché sur sa pelouse par Leipzig (1-1), le Real Madrid a validé mercredi son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions dans la douleur grâce à son avantage du match aller (1-0) et un but de Vinicius.

- Leipzig proche de l'exploit -

Le prodige anglais Jude Bellingham a été la première victime de ce choix, lui qui s'est montré si à l'aise dans le schéma en 4-4-2 depuis le début de saison avec 20 buts en 30 matchs.

Seul dans l'axe avec quasiment à chaque fois deux joueurs sur lui et souvent dos au but, Bellingham a tenté de dézonner mais n'a pu peser comme à son habitude et a fini la première mi-temps en montrant un certain agacement.