Ligue des champions : Lyon prend une option face au Benfica

Elles ont donné du fil à retordre aux joueuses de Sonia Bompastor et ont ouvert la marque en fin de première période par Andreia Faria qui a intercepté une mauvaise passe de Vanessa Gilles adressée à Griedge M'Bock dans l'axe avant d'aller battre Christiane Endler de près (43).

De leur côté, les Lyonnaises, sorties en tête de leur groupe en première phase et invaincues comme Chelsea et Barcelone, ont de nouveau manqué d'efficacité offensive comme face au Paris Saint-Germain en championnat, le 11 février (1-1) ou face à Fleury (0-0) en demi-finale de coupe de France dont elles ont été éliminées aux tirs au but.

Après une première période médiocre, elles ont toutefois totalement dominé le match après la mi-temps et égalisé logiquement avec un but signé Delphine Cascarino qui a repris victorieusement un centre délivré de l'aile droite par Ellie Carpenter dévié astucieusement d'une talonnade par Melchie Dumornay tout juste entrée en jeu (63).

L'OL a pris l'avantage avec un but inscrit de la tête par Sara Däbritz qui a repris un centre venu de l'aile droite encore par Lindsay Horan (79).