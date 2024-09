Real Madrid-Stuttgart EN DIRECT: Vinicius frappe la barre et fait trembler le club allemand (1-0)

Rieder et Chase montent à Stuttgart, à la place de Führich et Vagnoman. Leweling vient de tenter une frappe à distance, sans danger pour Courtois.

Un jour on lancera une conversation sur les longs ballons de tchouameni, vous avez pas encore la vision #RMAVfB

Quel enchaînement de Vinicius ! Servi plein axe, à l'extérieur de la surface, le Brésilien contrôle, frappe et trouve la barre du but allemand ! Sur le contre, Courtois sort un bel arrêt sur une frappe de Leweling.

On voit une autre équipe espagnole depuis la reprise. Les attaquants combinent bien mais Rodrygo traîne un peu trop sur la droite du rectangle, son envoi étant finalement sans grand danger.

Le Real Madrid n'a pas traîné ! Rodrygo profite d'une erreur défensive pour accélérer côté droit et mettre le ballon dans les pieds de Mbappé, seul au petit rectangle, face au but vide. Le Français fait 1-0 !

Mbappe qui vendange toutes les actions et ruine ce collectif je vais péter les plombs ptn !!! #RMAVfB pic.twitter.com/LnL5ZXhmsm

C'est la pause au Bernabeu. Le Real Madrid a subi pendant cette première période, malgré quelques incursions intéressantes. Pas de but au moment de rentrer au vestiaire.

Rodrygo fait un festival à droite de la surface, élimine ses opposants et frappe, mais le ballon est sauvé devant la ligne. Mittlestadt a lui pris jaune quelques instants plus tôt. Le match s'emballe !

Contre-attaque rapide pour Stuttgart. Undav reste avec le ballon sur la droite, frappe, mais Carvajal contre ça et le ballon prend une trajectoire étrange. Résultat: le cuir va sur la barre de Courtois !

Ça joue au ballon Stuttgart... mais avec le Real va savoir .. il laisse faire et après #RMAVfB pic.twitter.com/GhSEzlesjK

Première vraie percée de Mbappé ! Sur son côté gauche, le Français accélère, laisse les défenseurs sur place et frappe, mais Nübel sort un bel arrêt. Le Real Madrid commence à se montrer !

Et bah merci Courtois comme d’habitude #RMAVfB

Par contre faudrait peut-être commencer à jouer non ? #RMAVfB

Le Real Madrid tente de répondre. Mbappé, servi en profondeur sur la gauche, élimine et frappe mais sa manque de puissance. Le gardien s'empare du ballon en deux temps.

Encore une fois ce sont les Allemands qui se montrent dangereux. Leweling tente une frappe lointaine de l'extérieur de la surface, le ballon est contré par Tchouaméni et Courtois ne prend aucun risque en écartant le ballon tranquillement.

Quelle occasion pour Stuttgart ! Le Real Madrid perd beaucoup de ballons dans le milieu de terrain. Millot en profite et se retrouve seul, en pleine surface, face à Courtois, mais sa frappe est trop croisée à droite !

Certains supporters du VfB Stuttgart ont acheté des places en tant que membre du Real Madrid ! Ils ont acheté des places VIP et se retrouvent donc au milieu du supporter du Real en chantant « EuropaPokal » #VfB #RMAVfB #UCL pic.twitter.com/JpFNcuswXK

Thibaut Courtois sort sa première parade. Le ballon traîne un peu dans la surface du Real et arrive sur la droite du petit rectangle. La frappe est sèche mais le gardien belge sort très bien le ballon.

On le rappelle, cette Ligue des Champions adopte aussi un nouveau format. On fait le point sur ce que cela change par rapport aux saisons précédentes.

Il y a 38 joueurs belges engagés en Ligue des Champions cette saison. De nombreux Diables Rouges, bien sûr, mais aussi de jeunes promesses. On fait le point juste ici.

Unsere Startfür das @ChampionsLeague -Spiel gegen @realmadrid ! 33 Nübel – 4 Vagnoman, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 8 Millot, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav, 27 Führich, 29 Rouault #VfB | #StuttgartInternational | #UCL | #RMAVfB pic.twitter.com/n63GMUHKZR

Du côté de Stuttgart, le onze a été quelque peu modifié par rapport aux derniers matchs joués en Allemagne. Défensivement, deux changements à signaler, avec les titularisations de Rouault et Vagnoman, ce qui renvoie Stenzel et Chase sur le banc. Führich est aussi titulaire alors que Rieder est sur le banc.

19h56

Aucune surprise à Madrid

La composition du Real Madrid ne surprendra pas grand monde. Thibaut Courtois est évidemment présent, comme le quatuor de rêve devant, avec Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrygo. Sur le banc, on notera les présences de Modric, Arda Güler et Endrick par exemple.