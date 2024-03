Ligue Europa: les cadors passent en quarts, Leverkusen et Marseille se font peur

Liverpool et l'AC Milan, cadors de la compétition, ont aisément assuré leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa, jeudi, également rejoints par Leverkusen et Marseille, qui sont néanmoins passés tout près d'une énorme déconvenue contre Qarabag et à Villarreal.

Les surprises auraient été de taille. Mais elles ne se sont finalement pas produites et il s'en est fallu de très peu.