L'Inter Milan battu pour la 2e fois, à nouveau par Sassuolo

L'Inter Milan, nouveau champion d'Italie, a trouvé sa bête noire, le mal classé Sassuolo qui l'avait déjà battu en septembre et qui lui a infligé sa deuxième défaite de la saison en Serie A (1-0) samedi lors de la 35e journée.

Sassuolo a réussi ce que l'AC Milan, la Juventus Turin ou encore le champion sortant Naples ne sont pas parvenus à faire cette saison: battre l'Inter Milan, qui plus est à deux reprises.

Depuis, Sassuolo a plongé au classement, au point de compromettre son maintien (19e) et l'Inter a été sacré champion d'Italie pour la 20e fois. Mais ce sont encore les Neroverdi qui sont sortis vainqueurs grâce à un but de leur attaquant français Armand Laurienté, son quatrième but en un mois.

L'équipe de Simone Inzaghi a mis fin à une impressionnante série de 42 matches de suite de championnat avec au moins un but marqué.

L'Inter reste largement en tête de la Serie A avec une avance de 19 points sur l'AC Milan et de 24 points sur la Juve qui affrontent dimanche respectivement le Genoa et l'AS Rome.