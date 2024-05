L'Italien Francesco Farioli nommé entraîneur de l'Ajax Amsterdam

"Je suis très heureux d'être ici à Amsterdam" a déclaré Farioli sur le site du club. "Nous voulons revenir à l'essentiel et nous rapprocher de ce que représente l'Ajax. [...] Je suis conscient qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais nous avons déjà commencé à nous préparer." Le directeur technique de l'Ajax, Alex Kroes, s'est lui dit séduit par "la façon de travailler et de penser le football" de son nouvel entraîneur "passionné par son travail": "Nous sommes convaincus qu'il a sa place à l'Ajax".

L'Ajax sera la quatrième équipe entraînée par Farioli après les clubs turcs de Fatih Karagümrük (2021) et Alanyaspor (2021-2023) puis Nice cette saison. Sous sa direction, le "Gym" a terminé cinquième de Ligue 1 (55 points) après un très bon départ et une série de 13 matchs sans défaite. Avant 2021, il était l'adjoint de Roberto De Zerbi à Sassuolo et Benevento.