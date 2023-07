Loïs Openda quitte Lens et signe un contrat de cinq ans auprès du RB Leipzig

Loïs Openda, acquis pour 11,8 millions d'euros par Lens à l'été 2022, a réalisé une saison pleine du côté de Bollaert, inscrivant 21 buts et délivrant 4 passes décisives en 38 matches de Ligue 1.

Le club nordiste, qui a fini à la 2e place du championnat français, lui a rendu hommage sur son site internet en soulignant ses accomplissements sous le maillot sang et or: deux trophées UNFP de joueur du mois consécutifs et une place dans le onze-type de la saison. "Dans la continuité de cet exercice 22-23, Loïs Openda rejoint la Bundesliga (et le) RB Leipzig dans le cadre d'un transfert record. Pour cette campagne probante, le Racing remercie Loïs et lui souhaite une bonne continuation dans la poursuite de sa carrière."