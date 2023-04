L'UEFA n'exclut pas de disputer un jour la finale de la Ligue des Champions aux États-Unis

Le président de l'UEFA, l'Union européenne de football, Aleksander Ceferin a laissé entendre qu'une finale de la Ligue des Champions pourrait être jouée aux États-Unis à l'avenir. Le Slovène a déclaré qu'il était "possible" que des matchs de la plus grande compétition européenne de clubs soient organisés aux États-Unis.

Des discussions avancées ont eu lieu au sujet de la tenue d'une Super Coupe à quatre équipes qui serait jouée aux États-Unis en ouverture de saison à partir de 2024. Elle pourrait rassembler les champions de la Major League Soccer (MLS) nord-américaine et les vainqueurs des trois compétitions de clubs de l'UEFA.

Dans une interview accordée mardi au podcast "Men In Blazers", Aleksander Ceferin a déclaré qu'il était "possible" que les équipes européennes jouent des matchs importants aux États-Unis, et a ajouté: "Nous avons commencé à en discuter, mais une année c'était la Coupe du monde, (20)24 c'est l'Euro, cette année (la finale) est à Istanbul, (20)24 c'est Londres et (20)25 c'est Munich et après cela, nous verrons. C'est possible".