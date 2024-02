L'Union Saint-Gilloise met fin à 110 ans de disette pour sa troisième finale

En 1914, l'Union avait remporté sa deuxième et dernière Coupe de Belgique en s'imposant 4-1 contre le Club Bruges lors de la finale de la 3e édition de la compétition. Un an plus tôt, les Unionistes avaient débloqué leur compteur en battant le Cercle Bruges après prolongation (3-2).

Sur les 110 dernières années, l'USG a eu quatre fois l'occasion de disputer une nouvelle finale. En 1927, le Cercle a pris sa revanche sur la finale perdue en 1913, s'imposant 6-1 en demi-finale face aux Jaune et Bleu. Après, c'est en 1969 que le club saint-gillois échoue aux portes de la finale avec une défaite 4-0 face au Lierse dans un 'replay'.