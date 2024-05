Marink Reedijk, coach des RSCA Futures, quitte Anderlecht

Marink Reedijk, 31 ans, avait été nommé entraîneur des RSCA Futures en juin 2023 en remplacement de Guillaume Gillet. Le Néerlandais arrivait de Vitesse Arnhem, où il a passé deux saisons en tant qu'adjoint de Thomas Letsch et Philip Cocu. Il avait été auparavant entraîneur des jeunes de la sélection néerlandaise, de l'Ajax et de West Bromwich Albion, mais aussi T2 à l'Ajax et à Roulers.

"Après la fin de l'actuelle saison, la direction s'est réunie avec Marink afin d'évaluer cette saison et de discuter de l'avenir. Après des discussions constructives, il a été décidé d'un commun accord de se séparer au terme de cette saison", indique le RSCA jeudi.