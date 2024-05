Marouane Fellaini et Daniel Van Buyten de retour à Sclessin le 2 juin pour la bonne cause

Marouane Fellani et Daniel Van Buyten vont refouler la pelouse de Sclessin le dimanche 2 juin pour un match de gala, ont annoncé les organisateurs de la Circus Cup, un match de charité dont les bénéfices seront reversés à une initiative locale destinée à promouvoir l'esprit sportif au sein de la communauté liégeoise.

Ce match de gala réunira 28 anciennes stars du football, réparties dans l'équipe "rouge" d'Edgar Davids et la "noire" d'Alessandro Del Piero.

Fellaini et Van Buyten joueront dans l'équipe rouge aux côtés du gardien brésilien Dida, de Cristian Zaccardo, Jaap Stam, Gaël Clichy, Giorgos Karagounis, Edgar Davids, Louis Saha et Fernando Morientes seront présents. L'équipe sera complétée par deux anciens joueurs du Standard, Gonzague Vandooren et Ali Lukunku.