Naples, qui a mené deux fois, surpris par Frosinone

A cause de plusieurs blessures, le coach napolitain Francesco Calzona a inséré Matteo Politano dans un trio d'attaque avec Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Si les deux attaquants attitrés n'ont pas concrétisé la supériorité napolitaine, Politano a ouvert la marque d'un tir puissant de l'extérieur de la surface (17e,1-0). Après un penalty manqué de Matias Soule (50e), Frosinone a égalisé par Walid Cheddira (50e, 1-1). Naples a repris les devants grâce à Osimhen, auteur de son 13e but (64e, 2-1) mais Cheddira, qui appartient à Naples, a profité d'une erreur d'Alex Meret pour signer un doublé (73e, 2-2).

Aux Pays-Bas, Heracles (avec son capitaine Brian De Keersmaecker et Bryan Limbombe) s'est incliné 0-2 face à Heerenveen. Che Nunnely (9e, 0-1) et Pelle van Amersfoort (88e, 0-2) ont marqué les buts des Frisons et Anas Tahiri est resté sur le banc. Après 30 matches, Heerenveen est 10e (36 points) et Heracles 13e (32 points).