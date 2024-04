Naples renverse Monza en six minutes et remonte à la septième place

Naples était mené au retour des vestiaires avec un but du Bosnien Milan Djuric (9e). Le champion d'Italie a renversé la situation en cinq minutes autour de l'heure de jeu. Victor Osihmen (ex-Charleroi) a égalisé (55e) puis Matteo Politano (57e) et Piotr Zielinski (61e) ont permis à Naples de prendre les devants. Andrea Colpani a réduit l'écart côté lombard (62e) mais Naples a inscrit un nouveau but, via Giacomo Raspadori (68e).

Ngonge était titulaire à droite de l'attaque napolitaine et a été averti avant la pause (41e). Il a été remplacé par Politano après 55 minutes. Leander Dendoncker a regardé l'intégralité de la rencontre depuis le banc des remplaçants.