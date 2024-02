Naples se réveille en fin de match pour neutraliser le FC Barcelone

Naples et Barcelone se sont neutralisés 1-1 mercredi soir lors de la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions

Lamine Yamal a été le premier à tenter sa chance pour les Barcelonais, en forçant un arrêt de Meret (9e). Lewandowski a ensuite tenté sa chance mais le même Meret est intervenu (22e), avant que le gardien ne s'interpose également sur une magnifique frappe de Gundogan à distance (22e) empêchant les hommes de Xavi de prendre l'avantage avant la mi-temps et préservant le 0-0 aux vestiaires.

C'est en deuxième période que le FC Barcelone a fait sauter le verrou napolitain grâce à une frappe ras-de-sol de Robert Lewandowski qui n'a laissé aucune chance à Meret (60e). Pedri (66e) a ensuite alerté Meret à nouveau, d'une frappe de loin.

Les Napolitains ont égalisé sur leur seul tir cadré de la rencontre, juste avant le dernier quart d'heure, grâce à Victor Osimhen. L'attaquant nigérian a réussi à se jouer de la défense barcelonaise avant de fixer Ter Stegen (75e).

Galvanisés par leur but, les Italiens ont dominé les échanges en fin de rencontre, sans arriver à inscrire un deuxième but malgré les opportunités d'Anguissa (85e) sur corner et de Simeone de loin (89e).