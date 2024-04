Openda buteur et passeur pour Leipzig, Deman marque, Wolfsburg perd Vranckx sur blessure

Le RB Leipzig, avec un but et un assist de Loïs Openda, a remporté son choc face à Dortmund (4-1) à l'occasion de 31e journée de Bundesliga samedi. Dans le même temps, le Werder Brême, avec Olivier Deman en buteur, s'est imposé à Augsbourg (0-3) et Wolfsburg a arraché la victoire à Fribourg (1-2).