Pep Guardiola confirme l'absence de Kevin De Bruyne pour "plusieurs mois"

De Bruyne s'est blessé vendredi lors du déplacement de Manchester City à Burnley pour la première journée de championnat. Il avait dû quitter ses partenaires après 23 minutes dans la victoire 0-3 des Cityzens. Le Diable Rouge s'était déjà blessé lors de la finale de la Ligue des Champions, remporté par City contre l'Inter Milan le 10 juin dernier. "J'ai parlé avec les médecins et avec Kevin et il m'a dit qu'il se sentait bien. Malheureusement, c'est arrivé", a conclu Guardiola.

"C'est une blessure sérieuse. Nous devons encore décider dans les prochains jours s'il faut l'opérer mais il sera absent plusieurs mois. S'il doit se faire opérer, il pourrait absent pour trois à quatre mois", a déclaré Guardiola. "C'est un coup dur et une grosse perte pour nous car Kevin a des qualités spécifiques. Nous devons aller de l'avant. Kevin est irremplaçable mais nous avons des joueurs talentueux."

"C'est un des joueurs les plus importants de l'équipe", a ajouté Rodri, son équipier dans l'entrejeu mancunien. "Nous allons essayer de le soutenir dans les moments difficiles. C'est un joueur d'expérience et il sait qu'il n'a pas besoin d'être rapide. Il va nous manquer et mais nous avons une équipe complète pour jouer ces plusieurs mois sans lui."

De Bruyne manquera donc le prochain rassemblement des Diables Rouges en septembre avec deux matches de qualifications pour l'Euro 2024 au programme en Azerbaïdjan (9 septembre) et contre l'Estonie (12 septembre). 'KDB' devra aussi probablement faire une croix sur les rassemblements d'octobre et novembre.