Pour l'entraineur du Club de Bruges, ses joueurs "ont su trouver les solutions"

Le Club de Bruges affrontera la Fiorentina, finaliste l'an dernier, en demi-finale les 2 et 8 mai. Le prochain match pour les Brugeois se situe d'abord en championnat avec un déplacement à l'Union St-Gilloise dimanche (18h30) dans une rencontre capitale pour le titre. Le Club de Bruges, 3e, compte 33 points, pour 35 aux Unionistes et 38 à Anderlecht.

"Je suis très content pour l'équipe. Ce qu'elle a fait aujourd'hui dans une ambiance fantastique est formidable. Ce n'était pas un match facile, mais nous étions bien organisés et bien préparés pour contre le PAOK. Je veux tirer mon coup de chapeau aux joueurs parce qu'ils ont trouvé les solutions sur le terrain et démontré toutes leurs qualités. Ils ont été courageux dans des moments difficiles", a commenté Nicky Hayen, l'entraîneur du Club de Bruges, relayé par son équipe sur les réseaux sociaux.

"Il ne faut pas encore penser à la finale et même pas à la demi-finale. Chacun travaille dur et notre attention à présent est portée sur dimanche parce que si on veut gagner des trophées, il faut gagner chaque match", a ajouté Nicky Hayen.