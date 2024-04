Première balle de titre pour le Bayer Leverkusen contre Brême

Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso a l'occasion dimanche (17h30) dans sa BayArena de remporter le premier titre de champion d'Allemagne de son histoire, point d'orgue d'une saison menée à cent à l'heure sur tous les fronts et qui a mis le Bayern Munich à terre.

La saison passée, le Borussia Dortmund n'avait eu droit qu'à une chance, lors de la dernière journée. Il l'avait envoyée largement au-dessus de la tribune de son Westfalenstadion, contraint au match nul par Mayence (2-2) et obligé de laisser un onzième titre consécutif au Bayern, à la différence de buts et à la 88e minute sur un but de Jamal Musiala à Cologne (2-1).

Cette fois-ci, le Bayer Leverkusen dispose de six balles de titre, la première sous les yeux de ses 30.210 supporters de la BayArena contre le Werder Brême, quasiment assuré de son maintien en Bundesliga (31 points, 8 de plus sur la 16e place du barragiste).