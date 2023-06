Quinten Timber veut commencer le tournoi par une victoire contre les Belges

"C'est une bonne équipe", a expliqué Timber au sujet des troupes de Jacky Mathijssen. "Nous avons disputé un bon match amical contre eux en septembre (1-2 pour les Pays-Bas, ndlr). Nous les avons bien analysés et avons quelques joueurs dans le groupe qui jouent en Belgique. Nous sommes conscients de ce que nous devons faire. Mais nous voulons nous concentrer sur nous-mêmes, nous aussi avons une bonne équipe."

"Nous sommes à l'Euro, nous voulons gagner chaque mach et remporter le titre, c'est l'objectif", a ajouté le milieu de terrain de Feyenoord.

Timber a été écarté des terrains pendant deux mois, entre fin février et fin avril, en raison d'une blessure au genou. "Je savais que je ne pouvais jouer que les derniers matchs avec Feyenoord, j'attendais l'Euro avec impatience. Tout le monde ne peut pas jouer un Euro, j'en suis donc fier."

Timber, qui avait porté quelques fois le brassard, a été désigné lundi capitaine des Pays-Bas pour cet Euro. "Je n'étais pas complètement surpris. J'ai joué presque tous les matchs de qualification et je me sentais bien un des leaders du groupe. Je ne savais pas que je deviendrais capitaine. Je ne pense pas que je devrai forcer quelque chose. Je m'exprime déjà dans le groupe et devrai surtout rester moi-même."