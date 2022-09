Record de spectateurs pour un match de championnat féminin lors d'Arsenal-Tottenham

(Belga) Le derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham, en Women Super League anglaise, a attiré 47.367 spectateurs à l'Emirates Stadium, où évolue habituellement l'équipe masculine des Gunners, samedi, battant le record de la plus forte affluence pour un match de championnat féminin.

Moins de deux mois après la victoire des Anglaises à l'Euro féminin à domicile, où plusieurs records de fréquentation avaient été battus, les clubs anglais essayent de surfer sur cette vague en organisant les grosses affiches dans des stades plus vastes. Les grands derbys londoniens, mancunien et liverpuldien vont ainsi tous se dérouler dans des stades habituellement dévolus à la Premier League masculine, cette saison. Le record précédent était de 38.262 et datait de la même confrontation, mais au Tottenham Hotspurs Stadium, en novembre 2019. Mais lors de ce match, comme certains ayant battu des records en Espagne, une partie des billets avaient été distribués gratuitement alors que le match de samedi était à 100% payant. Sur le terrain, il n'y a pas eu photo. Un but de Beth Mead, l'une des héroïnes de "Lionesses" cet été et un doublé de la star néerlandaise Vivianne Miedema ont permis à Arsenal de l'emporter 4-0 et de prendre provisoirement la tête avec 6 points en deux matches. (Belga)