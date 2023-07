Renan Lodi passe de l'Atlético de Madrid à l'Olympique de Marseille

En Premier League, il a disputé 32 matchs avec à la clé un but et une passe décisive. Pour le compte des Colchoneros, il a joué 118 matchs, marqué six buts et délivré dix assists.

Le natif de Serrana, dans l'état de Sao Paulo, a été international brésilien à 16 reprises. En plus d'être finaliste de la Copa America en 2021, il a également disputé une partie des qualifications de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il n'a toutefois pas été repris dans la sélection des 26 joueurs retenus pour le tournoi.