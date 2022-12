Sambi Lokonga et Arsenal battent l'AC Milan et ses Belges et remportent la Dubaï Super Cup

(Belga) Arsenal s'est imposé 2-1 contre l'AC Milan dans le cadre de la Dubaï Super Cup, un tournoi d'exhibition aux Émirats arabes unis mardi. Titulaire avec les Gunners, Albert Sambi Lokonga a été remplacé dans les arrêts de jeu. Côté milanais, Alexis Saelemaekers a joué une mi-temps, Divock Origi a été remplacé après 56 minutes, Aster Vranckx après 74 minutes tandis que Charles De Ketelaere n'était pas sur la feuille de match.

Arsenal a pris deux buts d'avance au repos grâce à des réalisations de Martin Odegaard (21e) et Reiss Nelson (41e). Après la pause, Fikayo Tomori a réduit l'écart pour les Rossoneri (78e). Également vainqueurs de la séance de tirs au but qui suit chaque rencontre, et qui offre un point supplémentaire, Arsenal est assuré de remporter la Dubaï Super Cup à laquelle participent aussi Lyon et Liverpool. Les quatre équipes jouent chacune deux rencontres. Une victoire rapporte trois points et un nul deux points. Tombeur de Lyon dimanche (3-0), Arsenal compte 8 points et ne peut plus être rejoint au classement avant le match entre Liverpool et l'AC Milan vendredi. (Belga)