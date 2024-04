Tessa Wullaert confirme son départ du Fortuna Sittard

Vendredi, les Red Flames défieront les championnes du monde avant de se déplacer au Danemark mardi. "J'aime bien leur style", a commenté Tessa Wullaert en parlant de l'Espagne. "Elles essaient toujours de pratiquer un bon football. Elles jouent presque toutes au Real Madrid ou à Barcelone et se connaissent très bien. Cela se voit. Leur jeu est fait de petites combinaisons, au contraire de la plupart des autres nations. On a beaucoup de respect pour les Espagnoles, mais il ne faut pas en avoir trop non plus. Comme contre les Pays-Bas ou l'Angleterre, on s'apprête à beaucoup défendre. J'espère qu'on pourra leur faire mal avec notre vitesse. C'est un bon challenge pour nous et un bon match pour encore apprendre. On doit y croire et je me sens bien. Je veux continuer à marquer et à donner des assists, c'est mon job."