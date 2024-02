Toujours pas de victoire en 2024 pour Wolfsbourg, rejoint sur le fil par Francfort

Wolfsburg s'est fait rejoindre (2-2) dans les derniers instants du match qui l'opposait à l'Eintracht Francfort dimanche lors de la 23e journée de Bundesliga à la Deutsche Bank Park. Koen Casteels et ses coéquipiers n'ont plus gagné depuis le 16 décembre à Darmstadt (six nuls et deux défaites).