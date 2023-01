Transfer deadline day - Thibaut Lesquoy revient à Virton

(Belga) Thibaut Lesquoy revient à Virton. Le club gaumais a annoncé mardi soir le transfert du défenseur de 27 ans, qui arrive en provenance de Willem II (D2 néerlandaise).

Formé à Virton, Thibaut Lesquoy y avait débuté en équipe première avant de partir pour Dudelange en 2019 et jouer la Coupe d'Europe avec le club luxembourgeois. Le latéral gauche a ensuite évolué aux Pays-Bas, à Almere City, puis en Arménie, à Ararat-Armenia. Il était passé à Willem II Tilburg l'été dernier. Plus tôt dans la soirée, Virton, lanterne rouge de Challenger Pro League, avait aussi recruté Yacouba Sylla, un international malien de 32 ans. Sylla arrive en provenance du FC Botosani, en Roumanie, où il a disputé 15 rencontres de championnat. Le milieu défensif était déjà passé par la Belgique, évoluant au KV Malines entre janvier 2018 et mars 2019 (13 rencontres). (Belga)