Usher fait le show au Super Bowl, mais Taylor Swift et Beyoncé lui volent la vedette

Le chanteur de 45 ans, dont plus d'un quart de siècle dans le gotha de la musique, a livré une prestation efficace, en "performer" charismatique qu'il est, très influencée par la mythologie de Las Vegas.

Un à un, il a égrainé les titres qui ont marqué sa carrière, forte de neuf morceaux numéro des ventes aux Etats-Unis et de plus de 75 millions d'albums écoulés dans le monde.

"Yeah!", "Love In This Club" ou "Burn" ont ainsi résonné dans l'Allegiant Stadium de Las Vegas, où Usher a été artiste en résidence de juillet 2022 à décembre 2023.

Suivie par l'artiste HER et le rappeur Ludacris, la chanteuse Alicia Keys l'a brièvement rejoint sur scène pour interpréter leur duo "My Boo", un autre numéro un du hit parade américain.

Usher, qui n'a plus enregistré de numéro un depuis plus de 13 ans, cherche à se relancer avec un nouvel album, "Coming Home", sorti vendredi, et une tournée qui démarrera en août.