Victoire de Fenerbahçe et but de Batshuayi, Everton et Onana décrochent le maintien

En supériorité numérique et avec un but de Michy Batshuayi, Fenerbahçe s'est imposé face à Besiktas (2-1) lors de la 34e journée de Super Lig samedi. Au classement, Fenerbahçe conforte sa deuxième place (89 points) et revient à quatre unités de Galatasaray, leader (93pts).